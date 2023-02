100M$ de fonds publics investis dans une filiale de Power Corp.

Pour la deuxième fois en moins d’un an, le bras financier du gouvernement a accordé une aide à LMPG, une entreprise dont le plus important actionnaire est Power Corporation et qui compte parmi ses administrateurs Michel Ringuet, ancien fiduciaire du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

« En septembre dernier, Investissement Québec [IQ] a renouvelé sa confiance en LMPG en injectant 50 millions $ de ses fonds propres pour permettre à l’entreprise de poursuivre sa stratégie de croissance par acquisitions », a déclaré hier au Journal Isabelle Fontaine, porte-parole de la société d’État.

Dans le cadre de cette opération, le Fonds de solidarité FTQ a investi 15 millions de dollars dans le capital-actions de LMPG, une firme d’éclairage autrefois connue sous le nom de Lumenpulse.

Interrogée à savoir si M. Fitzgibbon a joué un rôle dans cet investissement, Mme Fontaine a répondu: « Pas du tout. »

Les sommes recueillies ont notamment permis à LMPG de faire l’acquisition de l’entreprise américaine Architectural Lighting Works, annoncée hier.

C’est 100 millions $ en fonds publics qui ont été investis dans LMPG depuis la tentative ratée de l’entreprise de retourner en Bourse, en 2021. En tout, Investissement Québec a injecté 76 millions de dollars dans LMPG et le ministère de l’Économie, 24 millions $. Le Fonds FTQ a, quant à lui, investi, au total, 40 millions de dollars dans LMPG au cours de cette période.

La part de Power recule

Ces investissements publics ont fait en sorte que la participation de Power Corporation dans l’actionnariat de LMPG est passée de 60,5 % à 49 %.

Michel Ringuet, administrateur et proche de Pierre Fitzgibbon

En octobre, un employé d’IQ, Patrick Kuczynski, est entré au conseil d’administration de LMPG aux côtés d’Olivier Desmarais, petit-fils de Paul Desmarais, et de M. Ringuet. W Investments, une firme codétenue par ce dernier, est actionnaire de LMPG.

Rappelons que de 2013 à 2017, Pierre Fitzgibbon a lui-même été administrateur de l’entreprise.

En 2017, Power avait déboursé 267 millions $ pour acquérir 55,7 % de Lumenpulse, qui était alors cotée en Bourse.

Power voulait vendre

En 2021, dans le cadre du projet de retour de l’entreprise en Bourse, qui a avorté en raison d’un manque d’appétit des investisseurs privés, IQ devait investir 100 millions $ dans LMPG, dont 90 millions $ pour racheter des actions détenues par Power Corporation.

Dans des documents financiers rendus publics à l’époque, on apprenait que LMPG cumulait les pertes depuis au moins 2018.

Le PDG de LMPG, François-Xavier Souvay, qui a fondé l’entreprise en 2006, n’était pas disponible hier pour s’entretenir avec Le Journal.

♦ LMPG emploie environ 1100 personnes dans le monde, dont tout près de 500 au Québec.

Power Corporation en bref

Valeur boursière (en date d’hier) : 22 milliards $

Profits nets (neuf premiers mois de 2022) : 1,4 milliard $