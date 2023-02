FORTIN, Madeleine

(née Archambault)



À Saint-Eustache, le 12 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Madeleine Archambault, épouse de feu Fernand Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain et Manon (Guy), et autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition. Ses cendres seront inhumées au cimetière de Sainte-Rose-de-Lima à une date ultérieure.Un remerciement spécial au personnel du CLSC Thérèse-de-Blainville, à l'hôpital de Saint-Eustache ainsi qu'à l'hôpital de Saint-Jérôme pour leur dévouement.