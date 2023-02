5 signes avant-coureurs qui peuvent indiquer la démence

L’annonce mercredi par la famille de Bruce Willis selon laquelle l’acteur de 67 ans est atteint de démence a non seulement choqué, mais inquiété ses admirateurs.

M. Willis est par ailleurs atteint de l’une des formes les moins courantes de démence, soit la démence fronto-temporale (DFT), qui peut affecter le comportement et le langage. Elle ne représente que 2 % des diagnostics.

La maladie d'Alzheimer est à l’inverse le type de démence le plus répandu: elle représente trois cas sur quatre.

Voici 5 signes avant-coureurs qui peuvent indiquer la présence de cette maladie.

1. Donner de l'argent

Donner de l'argent à des inconnus pourrait être un signe avant-coureur de la maladie d'Alzheimer.

C'est ce qui ressort d'une récente étude, qui a établi un lien entre l’altruisme financier et les premiers stades de la maladie.

«On pense que les difficultés à gérer l'argent sont l'un des signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer, et cette découverte confirme cette notion», explique le Dr Duke Han, professeur de neuropsychologie à l'USC, qui a dirigé l’étude.

2. Changements dans l'humour

Des chercheurs ont découvert que les personnes atteintes de la maladie étaient plus susceptibles d'aimer regarder des comédies burlesques, absurdes ou satiriques que les autres personnes du même âge.

Commencer à regarder des classiques de la comédie burlesque comme Mr Bean pourrait être un autre signe de la maladie d'Alzheimer.

Selon l'étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease en 2015, les personnes atteintes de la maladie commencent à préférer les blagues burlesques neuf ans avant que les symptômes typiques de la démence ne se manifestent.

L'étude a également révélé que les personnes atteintes de DFT étaient plus susceptibles de trouver les événements tragiques drôles.

3. S'habiller de façon débraillée

S'habiller de façon désordonnée, s'efforcer d'assembler des vêtements assortis et porter des vêtements qui ne sont pas adaptés à la météo pourrait être un autre signe de la maladie d'Alzheimer.

C’est du moins ce que pointe une récente étude publiée dans Sociology of Health and Illness en 2018.

4. Conduite automobile altérée

L'altération de la mémoire peut rendre les patients atteints de la maladie d'Alzheimer mauvais conducteurs.

La maladie affecte les capacités motrices, la mémoire et les processus de pensée, ce qui ralentit leur temps de réaction et les empêche de se garer correctement.

Une étude publiée dans la revue Alzheimer's Research and Therapy en 2021 suggère que les personnes atteintes de la maladie sont plus susceptibles de conduire lentement et de faire des changements de direction soudains.

L'équipe a utilisé ces résultats pour élaborer un modèle permettant de prédire si une personne était atteinte de la maladie d'Alzheimer en fonction de ses aptitudes au volant.

Le modèle a correctement deviné si une personne était atteinte de la maladie dans neuf cas sur dix.

5. Jurer

Ne pas avoir de filtre et jurer dans des situations inappropriées peut être un autre signe d'alerte.

Les gens filtrent habituellement leur langage afin de ne pas utiliser d’expressions inappropriées devant, par exemple, des enfants. Ce filtre s’affaiblit avec la maladie, si bien que les personnes atteintes de la DFT laissent échapper davantage de blasphèmes.

Selon des chercheurs de l'université de Californie à Los Angeles, les personnes atteintes de la DFT sont plus susceptibles d'utiliser le mot «f**k» lorsqu'on leur demande de nommer des mots commençant par «f».

Leurs résultats ont été publiés dans la revue Cognitive and Behavioral Neurology en 2010.

- D'après des informations du Daily Mail