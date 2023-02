ROY, Anita



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre soeur Anita. Elle est décédée à Montréal à l'âge de 85 ans.Anita laisse dans le deuil ses soeurs Claire, Jeannine, Doris et Diane, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs amies/amis et clientes/clients.Elle est partie rejoindre sa soeur et ses frères Laurent, Albert, Gaétane, Guy, Camille, Marcel, Léandre et Gaston.La famille vous accueillera à :le lundi 20 février de 14h à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie serait apprécié.