BEAUCHEMIN, Solange



À Saint-Hyacinthe, le 13 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Solange Beauchemin, épouse de feu Bernard Ledoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Roger (Joanne), Gisèle (Yves) et Sylvie, ses trois petits-enfants, Caroline (Patrick), Stéphanie (Frédéric) et Karine (Maxime), ses cinq arrière-petits-enfants, Antoine, Charlie et Benjamin ainsi que Coralie et Florence, en plus de plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 février 2023 de 12h à 15h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées ce même jour en salon.