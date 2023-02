GIROUX HAMEL, Liliane



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Liliane Giroux Hamel. Elle est décédée paisiblement, le 8 février 2023, à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Mario (Sylvie) et Richard, sa fille Lyzane (Richard), ses petits-enfants, Brigitte (Allan), Steve, Jocelyn, Yannick, Sébastien et Ricky, son arrière-petite-fille, Élizabeth, ainsi que plusieurs proches parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie/ Athos de Saint-Hubert, 8145 Chemin Chambly, samedi le 18 février 2023 de 15h à 19h. Un service aura lieu dans la chapelle du complexe à 20h30.