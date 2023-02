Après Tesla, au tour des Coréens de s’intéresser au lithium d’ici

Après Tesla, c’est au tour d’une multinationale coréenne de s’intéresser au lithium québécois. L’entreprise LG Chem vient d’injecter 75 millions $ US (environ 100 millions $ CA) dans Piedmont Lithium, l’entreprise américaine qui détient 25 % de Sayona Québec, propriétaire d’une importante mine de lithium en Abitibi et de cinq sites au Québec.

• À lire aussi: Le Québec bientôt parmi les géants mondiaux du lithium?

• À lire aussi: Mine de La Corne: des voitures Tesla rouleront grâce au lithium québécois

LG Chem, basée en Corée du Sud, achètera 1 096 535 actions ordinaires nouvellement émises de Piedmont à un prix approximatif de 68,40 $ par action.

Cette transaction fera passer à environ 5,7 % la part d’actions de Piedmont détenue par LG Chem.

Filière batterie

En vertu de l’entente, Piedmont fournira à LG Chem 200 000 tonnes métriques de concentré de spodumène pendant quatre ans. La matière, un important minerai de lithium, proviendra de la mine à ciel ouvert de La Corne, en Abitibi, opérée par Sayona Québec.

LG Chem utilisera la matière première pour produire des matériaux cathodiques pour ses principaux clients en Amérique. Le géant sud-coréen fournit actuellement des batteries à des constructeurs automobiles comme General Motors, Volvo, Daimler, Renault, Audi et les coréens Hyundai et Kia.

Modèle d’affaires unique

Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ

Dans la filière des minéraux critiques, c’est normal que des firmes étrangères soient présentes et financent les entreprises locales, explique Valérie Fillion, directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ).

« Le traitement des substances pour ces minéraux exige un procédé différent, et on n’est pas encore des spécialistes là-dedans. Développer une filière de compétences ça peut prendre entre 15 et 20 ans. On s’améliore d’année en année, mais pour l’instant, il n’y a pas des tonnes d’entreprises ici qui peuvent traiter et transformer le produit », dit-elle.

Dans ce secteur, les montages financiers sont souvent complexes.

« Très tôt dans ton projet tu dois avoir un investisseur. Et ton investisseur est souvent l’acheteur de ton produit. Il s’engage à acheter la production, comme une promesse d’achat. C’est très différent de l’or ou d’autres métaux qu’on est habitué à produire au Québec et qui se transigent assez facilement sur les marchés », ajoute Valérie Fillion.

Tesla aussi dans le décor

Récemment, Le Journal rapportait que le fabricant d’automobiles électriques Tesla, propriété d’Elon Musk, s’approvisionnera également auprès de la mine de La Corne pour ses besoins en lithium.

Par ailleurs, en novembre dernier Ottawa a rappelé que les investissements étrangers font l’objet d’un examen pour des raisons de sécurité nationale, et que certains types d’investissements – comme ceux dans les secteurs des minéraux critiques – seraient désormais examinés de façon plus approfondie.

Du même souffle, le gouvernement avait ordonné à trois entreprises chinoises de se départir de leurs investissements dans des entreprises canadiennes dans le secteur du lithium.

Une transaction impliquant trois joueurs

LG CHEM

Basée à Séoul, en Corée du Sud.

Chiffre d’affaires de 42,1 milliards $ US en 2022.

Détient 5,7 % de Piedmont Lithium.

PIEDMONT LITHIUM

Basée à Belmont, Caroline du Nord.

Détient 25 % de Sayona Quebec (l’autre 75 % est détenu par l’australienne Sayona Mining).

SAYONA MINING

Basée en Australie.

Explore et développe des projets de lithium au Québec (avec Sayona Québec) et en Australie