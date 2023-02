Perspectives Jeunesse, Gameloft Montréal et Behaviour Interactive s’unissent pour prévenir le décrochage scolaire

Voici une initiative qui mérite d’être soulignée. Dans le contexte des Journées de la persévérance scolaire, Gameloft Montréal et Behaviour Interactif s’unissent afin de créer un atelier unique en son genre pour les jeunes de Perspectives Jeunesse, un organisme de prévention au décrochage scolaire et social.

En tant que partenaires et donateurs, les deux studios collaborent depuis plusieurs mois afin de mettre sur pied des ateliers créatifs pour les jeunes de 14 à 18 ans.

Les studios Behaviour et Gameloft vont jumeler des mentors et des jeunes qui travailleront de pair pour leur donner l'occasion de comprendre comment créer des jeux vidéo. Ces jeunes pourront expérimenter des ateliers tels que l'écosystème, la création de personnages et les mécaniques de jeu.

Par cette initiative, les studios espèrent attiser l’intérêt des jeunes pour les études et leur faire découvrir les nombreuses opportunités de carrières dans une industrie dynamique qui est sans cesse à la recherche de talents.

« Déjà en 2019, nous avions offert un atelier et l’expérience fut très enrichissante tant pour les jeunes que pour les experts de Behaviour. Nous sommes heureux de répéter l’expérience cette fois avec nos collègues de Gameloft ! » exprime Marie-Eve Boisvert, vice-présidente communications chez Behaviour Interactif.

