DESROSIERS, Raymond



Monsieur Raymond Desrosiers, né le 13 février 1925, fils de Raoul Desrosiers et d'Anna Robert de St-Scholastique (Mirabel), est décédé à Montréal le 12 février 2023.Il eut 8 enfants, 17 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Marié à Jacqueline Durocher décédée en 2005, il laisse dans le deuil ses enfants vivants Gyslaine, Robert, Marie, Marc-André, Louis, Claire et Luc, et sa soeur Nicole Desrosiers. Pendant plus de 40 ans, il oeuvra comme entrepreneur électricien.Il sera exposé au salon funérairele vendredi 24 février de 18h à 21h et le samedi 25 février de 9h à 13h.Ses funérailles seront célébrées à l'église Saint-Jean-Berchmans, 1871 boul. Rosemont, Montréal, H2G 1S7, le samedi 25 février à 14h.