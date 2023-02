C'est juste de la télé!

Règle no 1 - Les séries télé ne sont pas des documentaires.

Règle no 2 - Les séries télé ne sont pas des messages d’intérêt public.

Règle no 3 - Le rôle des séries télé n’est pas de valoriser des bons comportements.

Règle no 4 - Le rôle des auteurs de séries télé n’est pas de montrer l’être humain « tel qu’il devrait être » mais « tel qu’il est ».

Je pense qu’il est important de faire cette mise au point, car régulièrement des « intervenants » de l’organisme X ou du Regroupement Y se plaignent dans les médias que telle ou telle série « n’est pas réaliste », « n’envoie pas le bon message » ou « n’offre pas un bon modèle ».

J’ajoute la Règle no 5 : Personne n’écoute une série télé pour se faire rééduquer.

TÉLÉ 101

Au cours des dernières années, je ne compte plus le nombre de plaintes qui ont été faites au sujet de séries québécoises qui se faisaient accuser de ne pas envoyer un bon message. Vous vous souvenez quand Luc Dionne avait dû écrire un long statut Facebook quand il s’était fait reprocher d’avoir montré dans District 31 un crime d’honneur perpétré par des membres de la communauté musulmane ? Des séries se font régulièrement reprocher de montrer des personnages qui fument, qui mangent mal, qui ne recyclent pas, qui ne compostent pas, qui baisent sans condom, etc.

Cette semaine, dans Le Journal, la représentante du « Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale » s’en prenait à l’émission À cœur battant à Radio-Canada.

« L’émission diffusée mardi soir se terminait sur le suicide d’un conjoint violent sur le terrain d’une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Quel message cette émission envoie-t-elle aux victimes, à leurs proches ? Que se réfugier dans une maison d’aide et d’hébergement provoquera le suicide de son conjoint ? Que les conjoints violents peuvent trouver facilement le lieu où s’est réfugiée leur conjointe ? Que la sécurité des maisons est fragile et par conséquent celle des femmes et des enfants qui s’y trouvent ? »

En tout respect pour le travail exceptionnel des employés de ces maisons, je ne pense pas que le public d’une série tire autant de conclusions à partir d’un simple épisode. Il ne faut pas sous-estimer l’intelligence des téléspectateurs qui savent très bien qu’ils regardent un récit inventé, joué par des comédiens, et sorti de l’imagination fertile d’un auteur qui INVENTE des histoires.

L’auteur de la lettre affirmait également qu’en 50 ans, il est seulement arrivé une fois qu’un homme se suicide près d’un refuge pour victimes de violence.

Les auteurs de séries télé devraient donc écrire leur scénario avec un livre de statistiques à la main ?

C’EST JUSTE DE LA TÉLÉ

Dans la première saison de Le Bonheur, on a vu Michel Charette jouant un professeur « à boutte » péter les plombs et renverser son bureau avec violence.

Est-ce que les deux auteurs de la série, François Avard et Daniel Gagnon, auraient dû consulter les données du ministère de l’Éducation pour savoir exactement et précisément quel pourcentage des profs a « soulevé du mobilier appartenant à l’État » ?

Cette scène jouissive a peut-être envoyé un message subversif au public, le prof délinquant est sûrement un très mauvais modèle pour les citoyens, mais bordel que ça faisait du bien à regarder !