​«C’est sûr que je ne réponds pas à ça»: un système de textos du ministère de la Santé laisse croire à une arnaque

Le nouveau système informatisé Axelle, qui envoie des textos aux patients en attente d’un rendez-­vous avec un médecin spécialiste, soulève des questions de sécurité et peut laisser croire à une tentative de fraude, déplorent des spécialistes qui suggèrent même de ne pas répondre.

«C’est un bon réflexe de ne pas répondre, réagit Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité informatique. Le patient ne doit pas donner d’information personnelle à quelqu’un qu’[il ne] connaît pas.»

«C’est sûr que je ne réponds pas à ça, il y a tellement d’arnaques!», ajoute Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades.

Implanté depuis quelques mois, le nouveau système informatisé Axelle envoie des textos aux patients (adultes seulement) en attente d’un rendez-vous avec un médecin spécialiste depuis plus d’un an.

Basé sur l’intelligence artificielle, l’objec­tif d’Axelle est de mettre à jour les listes d’attente, qui sont souvent très longues.

Année de naissance

Concrètement, le patient reçoit un texto d’un numéro qu’il ne connaît pas dans lequel on lui demande de confirmer son identité, et ensuite d’écrire son année de naissance.

Par la suite, il doit confirmer qu’il est toujours en attente d’un rendez-vous avec un spécialiste. Aucun code de sécurité n’est envoyé par courriel pour assurer la confidentialité.

Jusqu’ici, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’a pas fait de campagne de publicité élargie pour aviser les Québécois du nouveau service. Tous les experts appelés par Le Journal ignoraient son existence.

«Ce n’est pas la bonne façon de rejoindre les gens. Identifiez-vous si vous voulez qu’on réponde», dit M. Brunet.

Déjà, le système est en place dans plusieurs régions (Montréal, Montérégie, Capitale-Nationale), et il sera déployé progressivement ailleurs. Selon le MSSS, le taux de réponse est de 56 % jusqu’ici, et on se dit « satisfait » du résultat. À noter que trois tentatives sont effectuées sur deux semaines.

Quant à la sécurité, le MSSS assure que le Centre opérationnel de cyberdéfense du réseau de la santé a validé le système « notamment à partir de tests d’intrusion », et qu’il est conforme.

Or, M. Waterhouse souligne que les textos et les courriels ne sont pas des moyens de communication sécuritaires.

N’importe quel malfaiteur pourrait imiter Axelle, et essayer d’arnaquer les patients en leur demandant des informations confidentielles. Les patients âgés sont d’ailleurs plus à risque de ce type de fraudes.

Le public mal informé

«Comment tu fais pour valider qui est en arrière de ça ? Eux autres sont rassurés. Dans leur bulle gouvernementale, tout est correct. Mais, sur le terrain, ça ne marche pas de même», dit M. Waterhouse.

Ce dernier ajoute qu’une campagne de publicité est nécessaire pour informer le public.

«C’est sûr qu’il faut passer aux nouvelles technologies, ça n’a pas de sens qu’une secrétaire appelle 1000 patients par jour pour mettre les listes à jour, plaide Roxane Borgès Da Silva, professeure spécialisée en gestion, à l’école de santé publique de l’Université de Montréal. Mais, il faut que les gens comprennent que ce n’est pas un spam. Il faut en faire la promotion.»

Le coût global de la plateforme est de 158 000 $.