COVID-19 : léger bon des hospitalisations au Québec

Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont connu un léger bond vendredi, après avoir joué au yoyo toute la semaine.

Ainsi, selon le dernier bilan de Santé Québec, 1319 personnes sont hospitalisées, dont 437 en raison du virus, soit six de plus que la veille. De ce nombre, on compte 33 personnes aux soins intensifs (-1).

De plus, quatre personnes supplémentaires ont succombé à la maladie, dont une au cours des 24 dernières heures, une il y a entre deux et sept jours et trois il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistages, on a enregistré 483 nouvelles infections et 36 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.

Dans le réseau de la santé, 2131 travailleurs sont absents en raison du virus, que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultat.