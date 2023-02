De décrocheur à député

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basque a accepté de parler de son parcours scolaire atypique.

«C’est normal d’avoir des échecs dans la vie, c’est humain», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

L’élu de 33 ans, qui a fait son entrée à la Chambre des communes en 2019, a dû surmonter de nombreuses embûches afin de terminer son baccalauréat en administration des affaires.

Dès son primaire, il doit travailler plus fort que les autres.

«Je n’étais pas un premier de classe, je tentais de m’accrocher. Je me rappelle très bien qu’il y a certains cours au primaire où je devais me chicaner avec mes parents parce que je ne voulais pas aller à l’école», a raconté l’élu.

Lorsqu’il fait son entrée au secondaire, les échecs s'accumulent. Il doit alors faire face au jugement et à la honte.

Il prend alors la décision de s'inscrire en sports-études en football à la polyvalente de Mont-Joli. Même si ce choix lui permet de s’accrocher, il vient tout de même avec de lourdes conséquences.

«Je devais faire deux heures d’autobus par jour pour aller à l’école»

Il parviendra à terminer une partie de ses études secondaires en suivant ce chemin. En raison des échecs et du rattrapage qu’il doit faire, il est contraint de terminer son secondaire cinq à la formation des adultes.

«J’ai échoué des matières et j’ai dû terminer mon parcours au centre de formation des adultes et pour moi ça a été très difficile, parce qu’encore une fois je me sentais différent, je me culpabilisais, je ne comprenais pas pourquoi ça m’arrivait à moi malgré les efforts que j’y mettais»

Après son secondaire, il prend la décision d'aller sur le marché du travail tout en gardant en tête le rêve d'entrer à l'université.

Après 10 ans sur le marché du travail, il décide de retourner sur les bancs d’école et s’inscrit à l’Université du Québec à Rimouski.

«Je craignais de retourner à l’université, simplement le fait de penser à m’inscrire ça me faisait peur, j’en avais des vomissements»

Même si partager son histoire remue de vives émotions, le député souhaite que son exemple de persévérance et de réussite inspire les jeunes et les moins jeunes à garder le cap et ne pas abandonner.

«Peu importe vos objectifs dans la vie, que ce soit de terminer votre diplôme d’études secondaires, d’aller à une formation professionnelle, d’aller au Cégep, d’aller à l’université, d’aller aux études supérieures, il n’y a pas de chemin parfait et c’est dans les échecs qu’on apprend à réussir», conclue le député.