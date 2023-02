De la valeur des vaccins

Mes enfants qui sont nés dans les années soixante n’ont jamais été vaccinés parce que j’étais contre, et à ma connaissance, ils n’ont pas été plus malades que les autres enfants du voisinage qui, eux, l’étaient. Rendue à 80 ans, je n’ai pas eu d’autre choix que de me soumettre à la corvée de la vaccination contre la COVID, puisque j’habite dans une résidence pour gens âgés.

Mais honnêtement, et entre vous et moi, Louise, ne pensez-vous pas que cette affaire de vaccin c’est juste une gammick pour enrichir les grosses pharmaceutiques ? Dans ma résidence, les cas furent rares, ce qui prouve bien que quand un lieu est bien géré, les virus ne circulent pas.

Grand-mère

Sans nier les faramineux profits des pharmaceutiques, je crois à la nécessité de se faire vacciner pour se protéger des complications entraînées par les virus, donc de réduire la charge virale, et aussi de protéger les autres. Ne pensez-vous pas que si votre résidence a été si bien gérée, c’est justement parce qu’elle a imposé la vaccination ?