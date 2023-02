Défense des lacs et des cours d’eau: M. Legault, est-ce qu’on a eu raison de vous croire...

Monsieur le premier ministre, on vous a cru, quand à l’automne 2022 vous avez dit « Il faut donner plus d’amour à nos lacs et rivières ».

La Fédération québécoise de défense des lacs et cours d’eau (FQDLC) est un regroupement national qui compte 75 membres et qui est en lien avec un réseau de 200 associations de protection de lacs et municipalités réparties dans 11 régions du Québec.

Il faut se le dire, des centaines d’associations regroupent des milliers de bénévoles qui depuis des décennies portent à bout de bras la plupart des actions visant à préserver la santé des lacs et rivières.

Ils surveillent et souvent gèrent les espèces aquatiques exotiques envahissantes (EAEE) dans leur lac, font des analyses de qualité de l’eau et réalisent des campagnes de sensibilisation. Ils sont des partenaires incontournables des municipalités qui comptent sur eux pour assurer la santé des lacs sur leur territoire. Représentant une force inégalée quant à la connaissance terrain, ils constituent un levier inestimable pour mettre en place toute stratégie nationale visant la protection des plans d’eau.

Espoir

Vos annonces du Fonds bleu et du Plan Nature, qui tous deux laissent présager un appui essentiel à leur travail, ont donné beaucoup d’espoir aux acteurs de l’eau. Ils comprennent qu’un certain temps soit nécessaire pour mettre sur pied ces programmes.

En novembre 2022, la FQDLC a réuni 98 acteurs de l’eau qui ensemble ont défini 50 actions pour protéger les lacs et les rivières. Nous vous présentons aujourd’hui l’action principale qu’ils souhaitent que votre gouvernement réalise, et ce sans attendre le Fonds bleu.

L’urgence d’agir

Sachant que plus de 205 lacs et cours d’eau sont contaminés par les espèces aquatiques exotiques envahissantes, dont le myriophylle à épis et la moule zébrée, et que la propagation se poursuit inlassablement, les participants ont réitéré l’urgence d’agir pour changer les comportements des plaisanciers et des usagers pour enfin stopper la propagation de ces espèces nuisibles.

Monsieur le premier ministre, vos concitoyens vous disent que leur première priorité est de protéger les plans d’eau qui ne sont pas atteints par ces ravageurs. Ils savent que votre gouvernement peut mettre en place rapidement des campagnes efficaces de communication. Vous en avez largement fait la preuve ces dernières années. Ils souhaitent que dès l’été 2023, votre gouvernement réalise une campagne de prévention d’envergure nationale, choc, avec un porte-parole connu, en utilisant les médias sociaux et traditionnels etc.

Monsieur le premier ministre, votre leadership est essentiel pour réaliser la demande de ces partenaires qui veulent donner plus d’amour à nos lacs et rivières en prévenant la propagation des espèces aquatiques exotiques envahissantes. À votre invitation, ils se mobiliseront pour soutenir une telle campagne.

Le 22 mars est la Journée mondiale de l’eau. Le thème cette année est : « soyez le changement ». Profitant de cette occasion, une annonce publique de votre part à l’effet qu’on commence dès cet été à changer nos comportements pour protéger nos plans d’eau, serait une confirmation qu’on a eu raison de vous croire.

Constance Ramacieri, Présidente Fédération québécoise de défense des lacs et des cours d’eau