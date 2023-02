Des restaurants se sont démarqués malgré la pandémie

Fermeture complète durant de longs mois, réduction de leur capacité d’accueil et manque de main-d’œuvre, les restaurateurs ne l’ont pas eu facile. Tandis que certains établissements maintenaient leurs critères d’excellence, d’autres ouvraient leurs portes ou se réinventaient, tout en réussissant brillamment à se faire remarquer.

C’est le cas de Simon Mathys, élu Chef de l’année 2022 par les Lauriers de la gastronomie.

Photo prise par Philippe Richelet

Celui qu’on a connu comme chef au restaurant Manitoba s’est retrouvé en arrêt forcé quand les restaurants ont fermé. En décembre 2020, il a lancé son propre établissement, le Mastard, et deux ans plus tard, il se retrouvait 2e au classement des meilleurs nouveaux restaurants au Canada du magazine En Route d’Air Canada. « À vrai dire, j’étais sous le choc en recevant ces honneurs et je le suis encore », témoigne Simon Mathys.

Un seul autre restaurant du Québec figure sur cette liste en 2022, le restaurant Alentours, ouvert lui aussi en pleine pandémie, en juin 2021. Son concept basé sur l’éco-efficience lui a permis d’obtenir la 10e place. « On est vraiment content de cette visibilité. Ça nous a confirmé que notre concept est apprécié et peut intéresser à un niveau national, malgré qu’il soit très niché », a dit Tim Moroney, chef propriétaire.

Photo prise par Tim Moroney

Une histoire similaire est arrivée à Pierre-Olivier Pelletier, chef propriétaire du Kebec Club Privé, un petit restaurant gastronomique de 12 places, nommé Meilleur jeune chef au Canada par l’Académie des jeunes chefs de San Pellegrino, à Toronto, en octobre dernier.

Prix du design et Restaurant de l’année

Deux mois avant que la pandémie ne se déclare, le restaurant Madame Chose ouvrait ses portes. Malgré le contexte, son décor immersif nous transportant dans l’univers coloré d’une vieille dame au passé voyageur a attiré l’attention. En septembre dernier, il recevait le Grand Prix du design, ainsi que deux trophées Lauréat Platine au gala des Grands Prix du design 2022.

Photo fournie par Restos Plaisirs

« On a été fermé presque 12 mois sur 2 ans, c’est comme si on était encore en démarrage », témoigne Pierre Moreau, PDG du Groupe Restos Plaisirs. « Il y a tellement de recherche dans le décor, des effets sonores et des éclairages. C’est formidable que ces prix viennent récompenser et mettre en lumière le travail du metteur en scène Olivier Dufour, avec qui on a collaboré pour ce décor. »

En 2022, deux restaurants québécois se sont mérité les prestigieux Cinq Diamants du guide CAA/AAA, Tanière3 et le Laurie Raphaël.

Pendant ce temps, le Battuto était nommé Restaurant de l’année par les Lauriers de la Gastronomie. Malgré deux ans à faire des boîtes pour emporter, Pascal Bussières, copropriétaire du Battuto, dit qu’il s’y attendait un peu. « Ça faisait plusieurs fois qu’on était nominé et on a fini par gagner ! C’est une belle reconnaissance par les pairs, puisque ce sont les professionnels de l’industrie qui votent. »

Des caves à vin où l’on trouve des trésors

Pour l’excellence de leur service et la qualité et la diversité de leurs caves à vin, véritables cavernes d’Ali Baba, des restaurants ont attiré l’attention des spécialistes et récolté des honneurs.

Tandis que le Fairmont Château Frontenac remportait pas moins d’une trentaine de nominations pour l’excellence de son accueil, dont le prix de l’hôtel de l’année au niveau mondial des World Luxury Awards, son restaurant Le Champlain remportait celui de la catégorie restaurant gastronomique pour la région Amérique du Nord et centrale.

Photo prise par Geneviève Quessy

Le Champlain s’est également mérité, pour la 6e année consécutive, une mention Best Award of Excellence du magazine international spécialisé en vin, Wine Spectator, pour la qualité de sa cave à vin.

Une mention très prestigieuse, également reçue par le Restaurant H3, alors qu’il venait à peine d’ouvrir ses portes, en juin 2021. Du même groupe de propriétaires, le Coureur des bois continue quant à lui à se mériter la mention supérieure depuis 2018, le Grand Award.

Photo prise par Matt Ayotte

« Cette mention reconnaît la qualité, la rareté des vins. Ici, on trouve des vins rares au verre, certains clients ne viennent que pour ça ! C’est beaucoup d’investissement et de travail une cave à vin comme ça ! On est très fier », souligne Jean-Sébastien Giguère, chef copropriétaire.