Diffusée à TVA à l’automne 2021: la série «Chaos» pourra être vue ailleurs dans le monde

Les espoirs de vente ou d’adaptation de la série «Chaos» à travers la planète sont renforcés après que Québecor Contenu ait conclu une entente de distribution mondiale avec l’entreprise allemande Bavaria Media International.

La série dramatique de 10 épisodes, produite par André Dupuy d’Amalga («L’Échappée», «Fragments») et Josélito Michaud de Keep it Simple, est mise en vitrine ces jours-ci au Berlinale Series Market, en Allemagne, où l’annonce de cette entente a été effectuée.

Josélito Michaud est l’idéateur de ce suspense réalisé par Stéphan Beaudoin («Classé secret», «L’heure bleue»), qui a été diffusé à l’automne 2021 à l’antenne de TVA.

«Chaos» raconte l'histoire de 10 adolescents qui assistent au concert de leur idole, INVO (Simon Morin), après avoir obtenu des passes VIP. Cette soirée qu’ils attendaient impatiemment vire au cauchemar quand une bombe explose durant la prestation de la vedette québécoise au Santorini. Plusieurs personnes trouvent la mort et d’autres sont blessées. Tant les survivants que les proches des victimes sont marqués pour le restant de leurs jours par cette tragédie, dont on s'emploie à chercher l’auteur au fil des épisodes.

En plus de Simon Morin, «Chaos» met en vedette Mélissa Bédard, Christian Bégin, Denis Bernard, Pascale Bussières, Tom-Eliot Girard, Lévi Doré, Ariel Ifergan, Pier-Gabriel Lajoie, Pierre Lebeau, Fanny Mallette, Lysandre Ménard, Henri Picard, Mélanie Pilon, Daniel Thomas et Carla Turcotte.

«Nous constatons une forte demande internationale auprès des jeunes adultes pour les histoires à suspense sur des sujets pertinents et engageants de notre époque. Ainsi, "Chaos" a un énorme potentiel sur le marché», a souligné le responsable des ventes de contenu chez Bavaria Media, Helge Köhnen.

«On le voit, avec toutes ces catastrophes qui s’accumulent sur la planète, il y a des humains qui subissent. Avec le suspense "Chaos", nous avons pris le temps de bien suivre les principaux survivants afin de comprendre les lendemains de chacun et leurs traumatismes. Pour nous rappeler de ne pas baisser la garde, il est important pour nous que la série se retrouve sur le plus d’écrans possible», ont ajouté dans une déclaration commune les producteurs André Dupuy et Josélito Michaud.