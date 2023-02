Entre passé et modernité, 350 ans d'histoire pour Terrebonne

La ville de Terrebonne vient de lancer les festivités de son 350e anniversaire. Réputée pour le cachet patrimonial de son centre-ville historique, cette banlieue à la frontière de la campagne voit s'ériger des quartiers de gratte-ciel sur son territoire en plein développement.

Cette dualité, entre histoire et modernité, pourrait bien être le fondement de son identité.

C'est ce que pense son maire, Mathieu Traversy.

Photo fournie par la Ville de Terrebonne

«Si ça n'avait pas été des citoyens, tout aurait pu être différent aujourd'hui. L'Île-des-Moulins a déjà été un parc de roulottes, et grâce à l'implication des citoyens, c'est devenu un lieu classé historique. Il y a un réel attachement à la culture et aux bâtiments patrimoniaux, et d'un autre côté on est résolument dans la modernité, avec l'une des populations les plus jeunes de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'une moyenne d'âge de 38 ans. Cette dualité-là, c'est ce qui nous distingue», dit-il.

La Seigneurie de Terbonne (avec cette orthographe!) a d'abord été créée en 1673 par la Compagnie des Indes occidentales. Dès 1707, un premier moulin est construit à l'Île-des-Moulins, sur les abords de la rivière des Mille Îles. Début décembre 1922, un terrible incendie a ravagé son centre-ville, détruisant 130 maisons. La lueur des flammes se voyait à 50 milles de distance, rapportait le journal «L'Avenir du Nord» à l'époque.

Malgré ce désastre, Terrebonne préserve toujours 54 bâtiments cités patrimoniaux, dont la Maison Bélisle, la plus ancienne, date de 1759.

Photo fournie par la Ville de Terrebonne

«Préserver ce patrimoine demande une vigilance de la part de la Ville. On a créé un programme d'aide financière pour aider les propriétaires, qui rembourse jusqu'à 75 % des coûts de réfection admissibles. On a aussi créé le Conseil local du patrimoine et on est en train de finaliser une politique patrimoniale», dit Mathieu Traversy.

Terrebonne, dixième ville en importance au Québec avec ses 122 092 habitants en 2022 selon Statistique Canada, est en plein développement domiciliaire.

«Il y a le centre-ville historique, où l'on mène une densification plus douce, avec une préservation du cachet, et d'autres secteurs, comme le quartier Urbanova, où on part carrément de zéro, avec une identité propre. C'est comme une ville dans une ville», mentionne le maire.

Dit «écoresponsable» par ses promoteurs, le quartier Urbanova regroupe des unités de condos dans un environnement aménagé de plantes indigènes.

À l'autre bout de la ville, dans le quartier Lachenaie, c'est une ambiance totalement différente.

«On a choisi de développer ce secteur selon un modèle de densification souhaité par la CMM, avec des tours à haute densité allant jusqu'à 28 ou 32 étages, et des aménagements de transports en commun et de pistes cyclables», souligne M. Traversy.

Sans oublier son riche passé de 350 ans d'histoire, la ville de Terrebonne est résolument tournée vers l'avenir.

«Pour assurer cet équilibre entre modernité et patrimoine, il a fallu se doter d'outils, notamment des plans d'urbanisme qui nous permettent de baliser et d'influencer la façon dont les promoteurs vont présenter leurs projets, pour assurer une cohésion. Il faut trouver un équilibre, mais moi j'y crois», affirme Mathieu Traversy.