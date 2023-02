Faut-il les garder ou les donner?

Comment désencombrer notre maison en nous débarrassant des choses inutiles que nous conservons par habitude tout en évitant de tomber dans le piège d’agir sans aucune souplesse ?

Dans nos armoires et dans notre déco

Il sera plus facile de nous séparer d’un objet qui n’a pas été utilisé depuis belle lurette. De plus, notre attachement à cet objet sera moindre s’il est endommagé ou s’il a besoin de « beaucoup d’amour » pour nous plaire à nouveau. Si un objet détonne avec votre décoration actuelle, débarrassez-vous-en immédiatement. Dans quelques semaines, vous n’y penserez même plus...

Les « au cas où... » nous incitent à conserver des objets. Si vous n’avez pas trouvé l’occasion de les utiliser au cours de la dernière année, il est sans doute plus judicieux de leur offrir une deuxième vie dans une autre maison.

La vaisselle de votre grand-mère a pour vous une valeur sentimentale même si vous ne l’utilisez jamais. Si vous pensez posséder des trésors, photographiez-les et consultez un antiquaire ou visitez la boutique d’un spécialiste pour connaître leur valeur. Qu’il en résulte une heureuse surprise ou une déception, il vous sera plus facile de prendre la bonne décision, soit de donner l’objet à un membre de la famille, soit de le vendre ou encore de l’offrir à un organisme comme Renaissance.

Un coup d’œil dans votre garde-robe

Comment faire un bon tri et ne pas céder à la tentation de conserver des vêtements qui ne font qu’embarrasser votre penderie ?

Donnez-les si...

vous avez acheté ce vêtement en solde même s’il ne vous allait pas très bien. Croyant avoir fait une bonne affaire, vous espérez qu’un coup de cœur se produise ;

au contraire, vous avez payé ce vêtement très cher et vous hésitez à le donner au cas où vous pourriez le retoucher afin de le remettre au goût du jour ;

vous aimez sa couleur, mais ce vêtement vous vieillit, n’avantage pas votre silhouette et ne vous convient pas ;

vous n’avez pas porté ce vêtement depuis plus de deux ans.

Allez ouste... donnez ces vêtements à un centre d’aide pour femmes, par exemple ; ils trouveront preneuse, c’est certain !