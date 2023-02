Fitzgibbon, le ministre qui se fiche des règles

Le ministre Pierre Fitzgibbon, porteur de ballon des grands chantiers de développement énergétique et économique du gouvernement caquiste, a reconnu qu’il ne connaissait pas la loi d’Hydro-Québec. Il aurait plutôt dû dire qu’en fait, il s’en fichait, de la loi.

Depuis des mois, il y a un paquet de revirements avec Hydro-­Québec, qui ont culminé avec le départ de la PDG, Sophie Brochu, en janvier. Le ministre sait donc depuis des semaines qu’il faudra trouver un successeur.

Comment expliquer, dans ces circonstances, que M. Fitzgibbon ne connaisse pas la loi ni les règles élémentaires de nomination d’un ou d’une PDG à la tête de la société d’État ?

Secret de Polichinelle

Ces règles prévoient que le gouvernement procède à la nomination après recommandation du conseil d’administration­­­.

Mercredi, M. Fitzgibbon a affirmé que les ministres prendraient cette décision­­­ et qu’il avait même eu des discussions avec des candidats potentiels. La loi est très épaisse, s’est-il défendu­­­, reconnaissant qu’il ne connaissait pas cette loi.

Dans les faits, le gouvernement choisit­­­ qui prendra la tête d’Hydro-­Québec. Tout le monde a compris ça depuis longtemps.

Mais il y a tout de même un processus et des règles à respecter. M. Fitzgibbon a candidement prouvé qu’il n’en avait cure et qu’il n’avait pas l’intention de s’y arrêter. Le gouvernement va décider, un point c’est tout. Et c’est là où le bât blesse.

Nombreux épisodes

Depuis son arrivée en 2018, cet homme d’affaires devenu politicien s’est maintes fois comporté comme s’il dirigeait une entreprise, et non des fonds publics.

M. Fitzgibbon s’est d’ailleurs retrouvé sur la sellette pour des questions d’éthique. Il a même quitté ses fonctions ministérielles en 2021, après le dépôt d’un rapport de la commissaire à l’éthique dans lequel elle recommandait de le suspendre de l’Assemblée nationale.

Le premier ministre prend les bourdes de son bras droit en riant. Il est probablement le seul ayant encore le goût d’en rire.