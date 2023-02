Ingérence chinoise: Trudeau rabroue les services de renseignement canadiens

Justin Trudeau veut serrer la vis aux services de renseignement canadiens après que le «Globe & Mail» a mis la main sur des documents top secret confirmant une interférence délibérée de la Chine pour contrer les conservateurs aux élections fédérales de 2021.

Le coulage de l’information, «c’est certainement un signe que la sécurité au niveau de la SCRC [Service canadien du renseignement de sécurité] doit être révisée, et je m’attends à ce que la SCRS prenne très au sérieux cet enjeu», a déclaré M. Trudeau en marge d’une conférence de presse vendredi.

Les documents classifiés émanant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) détaillent les efforts de Pékin, concentrés dans onze circonscriptions de la région de Vancouver et de Toronto, où se trouve une large part de la diaspora sino-canadienne.

Dans ceux-ci, le SCRS indique que la Chine de Xi Jinping perçoit le Parti conservateur du Canada (PCC) comme étant plus hostile à ses ambitions, mais qu’elle favorise tout de même un gouvernement libéral minoritaire plutôt que majoritaire, car la Chine «préfère lorsque les partis au Parlement se battent entre eux».

Le manque de transparence inquiète

Le politologue et spécialiste de la question chinoise Charles Burton n’est pas tombé des nues en prenant connaissance de l’histoire du «Globe & Mail» mais s’est dit «heureux» que la chose soit confirmée au public.

Souvent consulté par les parlementaires à ce sujet, le Senior Fellow à l’Institut Macdonald-Laurier juge que le temps est venu pour le gouvernement et le SCRS d’être plus transparents avec le public, comme c’est le cas notamment au Royaume-Uni et en Australie.

«En suggérant que l’activité chinoise n’a eu aucun impact sur les résultats électoraux, les libéraux signalent qu’ils ne ressentent pas le besoin de prévenir le régime chinois à poursuivre son interférence dans le futur», déclare-t-il en entrevue.

Même si le Commissaire aux élections fédérales a annoncé l’année dernière que l’influence chinoise n’avait pas compromis l’intégrité des élections, il reste que trois candidats conservateurs élus en 2019 ont perdu leur siège avec des marges importantes en 2021, le tout, dans des circonscriptions avec une forte diaspora sino-canadienne.

«Je ne crois pas qu’on peut balayer du revers de la main l’hypothèse que l’influence chinoise a résulté dans la perte de sièges. [...] Nous ne le savons tout simplement pas», affirme M. Burton.

Aux prises avec ce problème depuis fort longtemps, l’Australie a adopté un cadre législatif sévère pour juguler l’influence de la Chine dans ses élections.

«Puisque nous avons un système parlementaire presque identique, le Canada pourrait littéralement faire un copier-coller et adopter les lois australiennes», indique l’expert.

Selon lui, la Chine emploie 146 diplomates au Canada, dont plusieurs sont impliqués dans des affaires domestiques qui dépassent largement le mandat généralement admis pour leur fonction.

Avec une loi stricte contre l’ingérence, ceux-ci pourraient être considérés «persona non grata» au Canada et renvoyés dans leur pays, explique M. Burton.

Poilievre accuse Trudeau de «dissimuler» l’histoire

Le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé Justin Trudeau de «dissimuler» l’ingérence chinoise car elle «bénéficie» les libéraux.

«Justin Trudeau était au courant de cette ingérence et il a accepté parce que l’ingérence était en sa faveur», a pesté M. Poilievre.

Il estime qu’il faudrait un registre public d’étrangers issus de pays «autoritaires» qui travaillent à influer sur les élections canadiennes.

Quelques instants plus tôt, M. Trudeau s’est défendu en indiquant que son gouvernement a déjà mis sur pied un panel de hauts fonctionnaires entièrement dédié à surveiller l’ingérence étrangère dans les élections aux Canada.

Les révélations du «Globe» sont inquiétantes, selon Christine Normandin, leader parlementaire adjointe du Bloc québécois.

«Ce qui reste encore plus inquiétant, c’est de savoir que le gouvernement savait, mais s’est refusé systématiquement à en faire part à la population, et a même insisté sur le fait qu’il n’avait pas d’information [...]», a-t-elle dit.