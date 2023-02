Justine Dufour-Lapointe en finale du Freeride World Tour

À sa première saison sur le Freeride World Tour, la Québécoise Justine Dufour-Lapointe s’est assurée de participer aux rondes finales du circuit grâce à une excellente performance lors de la troisième étape de la campagne, vendredi à Golden en Colombie-Britannique.

À l’aube de cette journée cruciale, l’athlète de 28 ans occupait le deuxième rang du classement général et elle devait s’assurer de demeurer dans le top 5 pour obtenir son billet pour les finales.

En vertu d’une descente qui lui a valu 5120 points, la double médaillée olympique a terminé la journée au pied du podium.

«Je me sens tellement choyée et heureuse de pouvoir être ici et de skier au Canada, chez nous, devant une “crowd” incroyable, a lancé Dufour-Lapointe après l’épreuve. J’ai senti l’énergie [de la foule] durant toute ma descente.

«Honnêtement, j’étais quand même fébrile. Je suis tellement fière de pouvoir faire du "freeride" devant les gens de ma famille qui me regardent.»

Cela a porté son total de points à 15 120. Elle figure ainsi au troisième rang du classement général et sera accompagnée des Américaines Addison Rafford et Molly Armanino, de la Suissesse Elisabeth Gerritzen et de la Française Megane Betend lors des finales.

En plus d’être de la partie pour les rondes ultimes, qui auront lieu en Autriche et en Suisse, Dufour-Lapointe a assuré sa place sur le Freeride World Tour pour la saison prochaine.