Le monde change, la sommellerie aussi

La semaine dernière, Paris était l’hôte du concours ASI Meilleur Sommelier du Monde 2023. Cette initiative lancée en 1969 se tient tous les trois ans dans différentes villes. Montréal avait d’ailleurs accueilli la 10e édition de l’événement en 2000. Cette année, le Canada était représenté par le Québécois Pier-Alexis Soulière [voir en ligne l’article de blogue intitulé « Un Québécois aux Olympiques de la sommellerie »], qui se mesurait à 67 candidats et qui n’a malheureusement pas pu accéder à la demi-finale.

La série d’épreuves complexes auxquelles les candidats étaient soumis visait, bien entendu, à mesurer les aptitudes de chacun afin de couronner un vainqueur, honneur qui revient cette année à Raimonds Tomsons de Lettonie. Il a livré une performance remarquable, devançant ainsi la Danoise Nina Jensen et le Chinois Reeze Choi. Leur place sur le podium, ils l’ont bien méritée.

Au-delà de l’évaluation des connaissances et habiletés, cette compétition de haute voltige se fait aussi le miroir des tendances qui se cristallisent à l’international. L’élite de la sommellerie ne connaît plus de frontières – tous les continents étaient représentés dans la demi-finale – et avec elle se transforment l’exercice et l’image de la profession. Tout sauf conservatrices, les questions portaient tantôt sur les préparations biodynamiques, tantôt sur la définition juridique du « pét’nat » (!). Les dégustations à l’aveugle incluaient quelques vins nature et des boissons sans alcool, pour lesquelles on devait composer un menu végan. La « vieille garde » aurait de quoi en perdre son latin.

En somme, « le mondial » traduit l’évolution d’un métier de la restauration qui, loin d’être snob et figé dans ses vieilles habitudes, reste à l’écoute des besoins changeants de sa clientèle, tous horizons confondus.

Pour combler votre soif, cinq boissons et autant de tendances observées sur place. Santé !

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 2021, Selection, Wachau

★★★ | $1⁄2 | 17,85 $ | Autriche 12,5 %

Photo courtoisie

Sans avoir la profondeur du Riesling Federspiel Loibenberg du Domäne Wachau servi lors de la grande finale, le grüner d’entrée de gamme de la maison fera plaisir à l’amateur de vin blanc droit, sec et vibrant de fraîcheur. Simple, mais net et bien typé de son cépage. Un super rapport qualité-prix.

Code SAQ : 13750089

Domaine St-Jacques, Classique 2021

★★★ | $1⁄2 | 18,75 $ | IGP Vin du Québec 12 % | Biologique

Photo courtoisie

Un désormais classique de notre terroir québécois, puisqu’un bon sommelier maîtrise avant tout son propre terroir. Nommé à point, le 2021 de la famille Du Temple-Quirion offre une interprétation classique, nette et fruitée des cépages vidal et seyval. Rien de compliqué, mais un bon vin blanc sec, abordable et bio.

Code SAQ : 14732181

Viña Maitía, Aupa Pipeño 2021, Pais Carignan, Valle del Maule

★★★1⁄2 | $1⁄2 | 19,45 $ | Chili 13 %

Photo courtoisie

Lors du quart de finale, les candidats étaient appelés à déguster à l’aveugle quatre vins rouges de différentes origines et à déterminer ce qu’ils avaient en commun : des vinifications avec les grappes entières. Dans le lot, deux vins nature, dont le Viejas Tinajas de la maison chilienne De Martino – vendu en importation privée par l’agence Balthazard. Pour flirter avec le style unique des vins rouges produits dans la partie sud du Chili, il faut goûter la cuvée Aupa. Un vin rouge de soif fort en caractère, issu de vignes centenaires de país (70 %) et de carignan de 70 ans.

Code SAQ : 14939035

Noroi, Brise Glace, Gin & Tonic

9,00 $ | Québec 0,5 % | 69 g/L

Photo courtoisie

Que vous participiez ou non au Défi 28 jours sans alcool, vous gagnerez à découvrir le Brise Glace de Noroi, premier prêt-à-boire sans alcool conçu au Québec. Les saveurs et la texture de ce gin et tonic ressemblent à s’y méprendre à celles du cocktail classique. Si bien que l’année dernière, certains de mes invités n’y avaient vu que du feu.

Code SAQ : 14404719 (4 x 355 ml)

Microbrasserie Le Bockale, Aurora Framboise

4,35 $ | Québec 0,5 % | 5,6 g/L

Photo courtoisie

L’une des boissons sans alcool servies lors du concours était un kombucha, qu’un concurrent a proposé de servir avec des raviolis aux champignons shiitake. Pour accompagner cette boisson mi-bière mi-kombucha parfumée à la framboise, pourquoi ne pas miser sur une salade de betterave, de roquette et de pacanes relevée de zeste de citron ? Un accord tout léger, tout santé.

Code SAQ : 15117130 (473 ml)

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher