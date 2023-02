Les petits survivants de la tragédie de Laval seront relocalisés dès lundi

Dès lundi, les petits survivants de la tragédie de Laval pourront renouer avec leurs amis et leurs éducatrices dans un nouveau local.

Le centre communautaire Champfleury a été désigné pour recevoir les 31 enfants de la garderie éducative Sainte-Rose.

Les familles ont demandé que les enfants demeurent ensemble lorsqu’ils seront relocalisés.

La Ville de Laval ainsi que le ministère de la Famille ont aidé la direction de la garderie à trouver ce local, de manière à garder, dans la mesure du possible, le milieu de vie intact.

Depuis une semaine, des membres du personnel s'activent à aménager les locaux pour qu’ils soient prêts le 20 février.

«Nos équipes ont été présentes avec la garderie et avec le centre communautaire pour installer les meubles, les tapis et modifier l’aménagement», explique le directeur général des opérations régionales au ministère de la Famille, Jean-François Picard. «On veut faire en sorte que ça devienne un milieu de vie et un milieu de garde qui va respecter le désir des parents que les enfants restent ensemble.»

Étant donné le drame auquel les parents, les enfants et les éducatrices ont dû faire face, la relocalisation se fera en douceur, assure-t-on également.