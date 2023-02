L’objet volant abattu au Yukon lancé par des amateurs de ballon américains?

Le mystérieux objet volant qui a été abattu la semaine dernière au-dessus du Yukon pourrait vraisemblablement avoir été lancé par des amateurs de ballons atmosphériques américains.

Dans un message publié sur son blogue mardi, le groupe Northern Illinois Bottlecap Balloon Bridage (NIBBB) explique avoir obtenu un relevé de positionnement de son ballon atmosphérique Pico K9YO pour la dernière fois à 00 h 48, le samedi 11 février, alors que le ballon se trouvait le long de la côte sud de l’Alaska.

Or, quelques heures plus tard, le Commandement de la défense de l’Amérique du Nord (NORAD) a abattu un objet volant toujours non identifié à ce jour au-dessus du Yukon, après avoir obtenu le feu vert du premier ministre Justin Trudeau qui avait invoqué l’importance de protéger l’aviation civile pour agir.

Une modélisation réalisée par le NIBBB montre que son ballon pourrait avoir dérivé jusqu’au Yukon en suivant les vents. Malgré tout, le groupe d’amateurs se garde, pour le moment, d’établir un lien entre la perte de son ballon et l’objet abattu.

«Comme cela a déjà été largement rapporté, aucune partie de l’objet abattu par le chasseur de la Force aérienne des États-Unis n’a été récupérée. D’ici à ce que cela se produire et qu’il est confirmé que l’objet était un ballon Pico, les allégations selon lesquelles notre ballon est impliqué dans cet incident ne sont pas fondées», a souligné le NIBBB dans une autre entrée de blogue publiée pour clarifier sa position.

Les autorités américaines ont reconnu, au cours de la semaine, que l’objet abattu au Yukon, que même que deux autres objets interceptés en Alaska et dans le Michigan, pourraient avoir une origine civile et être dédiés à des activités commerciales ou récréatives. Ces événements faisaient suite à la décision d’abattre un ballon d’origine chinoise – qualifié de ballon-espion par les États-Unis et de ballon-météo pour la Chine – après son survol du territoire américain.

Selon le site internet du NIBBB, le ballon K9YO est demeuré en vol pendant 123 jours et 18 heures. Il se déplaçait au gré du vent et avait complété son sixième tour du globe le 31 janvier.

Le NIBBB assure respecter tous les règlements en vigueur avec ses lancées de ballons atmosphériques, qui font un diamètre légèrement inférieur à un mètre. Ils emportent des équipements rudimentaires, incluant un panneau solaire, une antenne d’émission et un système de positionnement.