Loricorps fête ses 10 ans

Le Groupe de recherche Loricorps de l’Université du Québec à Trois-Rivières a profité de l’occasion de son VIP « 10 ans d’intuition pour l’innovation » pour annoncer son association avec le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Stéphane Guay, du CR-IUSMM, est en compagnie de Jean-François Fortin-Verreault, PDG du CIUSSS-EMTL, Johana Monthuy-Blanc, professeure et chercheuse, et Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

Valérie Coulombe, du BMU-IUSMM et du CIUSSS-EMTL, est entourée de Catherine Dion, du CIUSSS-EMTL et du IUSMM, et de Valérie Lafleur, du CIUSSS-EMTL.

Parmi les gens présents, il y avait Jessica Ménard, Ph. D. du Groupe de recherche Loricorps, Jean-François Hinse, conseiller en communication et relations avec les médias à l’UQTR, Johana Monthuy-Blanc, responsable du Groupe de recherche Loricorps, et Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

Les Mocktails-LORI du « VIN-dredi » non alcoolisés étaient très populaires. On voit ici Émie Therrien, de Loricorps, et Jessica Harnois, sommelière.

La Fondation Desjardins soutient des jeunes de plusieurs écoles de la MRC L’Assomption. Alain Raîche, DG-Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, et Jean-François Collard, DG-CSSDA, entourent l’enseignant Martin Lessard ainsi que, à l’avant-plan, Jack Spénard, Marie-Claude Grenier, enseignante, et Emma Piacentini.

Alain Raîche, DG-Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, est en compagnie de Julien Rosa-Francoeur (école Henri-Bourassa), Mélanie Lavallée (école Félix-Leclerc), Geneviève Wilhelmy (école Des Moissons), David Soucy (école Saint-Guillaume) et Julie Crépeau (école de la Paix).

Cette année, la Fondation a remis 27 600 $ en bourses. Parmi les jeunes des différentes écoles, on voit à l’avant-plan Fatoumata Camara, Maëlle Bouchard, Maïly Diotte et Léa-Rose Ethier, entourées d’Arielle Plante et de Laurie Fortin.