Macron se livre à une attaque en règle contre la Russie

Le président français Emmanuel Macron s'est livré vendredi à un réquisitoire contre la Russie, martelant que son «agression» en Ukraine devait «échouer» et accusant Vladimir Poutine d'avoir privé son pays de «l'autorité» qu'il avait promis de lui rendre après la chute de l'URSS.

La Russie porte «l'entière responsabilité des effets calamiteux» de la guerre en Ukraine, a-t-il lancé lors de la conférence sur la Sécurité de Munich, à une semaine du premier anniversaire du déclenchement du conflit.

Le chef de l'État a été vivement critiqué pour avoir continué à dialoguer avec le président Vladimir Poutine après le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022, et d'avoir appelé à ne «pas humilier la Russie» dans un accord de paix futur.

Les contacts ont depuis cessé entre les deux dirigeants, même si l'Élysée récuse toute rupture du dialogue, et Emmanuel Macron appelle désormais à un soutien intensifié à Kyïv «jusqu'à la victoire» de l'Ukraine.

«La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer, parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force, parce que sinon c'est toute la sécurité européenne et plus généralement la stabilité mondiale qui serait mise en cause», a-t-il asséné.

Emmanuel Macron a ensuite égrainé les «échecs» selon lui de Vladimir Poutine depuis un an, «sur le terrain» militaire, en poussant l'Ukraine vers l'UE et l'OTAN et vis-à-vis de l'opinion russe.

«L'hypothèse de base, c’était que cette agression serait rapide, que l'Ukraine ne résisterait pas et que c'était une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines», a-t-il rappelé.

Le résultat de l'offensive russe, «c'est la consolidation de l'Ukraine et de sa force» et la décision de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'OTAN, dont la Russie n'a cessé de dénoncer l'installation à ses frontières, a-t-il dit.

«L'échec sans doute le plus troublant, c'est aujourd'hui celui du président Poutine à rendre à la Russie ce qu'il lui a promis, c'est son autorité dans le monde», a-t-il ajouté, pointant un produit intérieur brut russe «médiocre» et une démographie «déclinante».

«Si vous voulez consolider votre avenir, il vous faut quelques rêves fous. Soit vous rêvez de croissance et d'innovation, d'une nouvelle Europe basée sur la paix, l'éducation, soit vous ravivez le vieux rêve impérial basé sur l'hégémonie et l'agression», a-t-il lancé.

Il a aussi accusé la Russie d'être une «puissance de déséquilibre et de désordre» pas seulement dans l'ex-espace soviétique, mais aussi au Proche-Orient et en Afrique, «par le truchement» des mercenaires du groupe Wagner.

Il a toutefois aussi réaffirmé que la sécurité de l'Europe ne pouvait être pensée sans y associer la Russie.

«Il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe, mais de manière lucide, sans aucune complaisance», a-t-il souligné.