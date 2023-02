NASCAR Xfinity : Alex Labbé en queue de peloton aux essais libres à Daytona Beach

DAYTONA BEACH | Le nom d’Alex Labbé apparaît en queue de peloton à l’issue de la seule séance d’essais libres présentée vendredi en fin d’après-midi.

Le pilote québécois n’a réalisé que le 39e chrono le plus rapide, sur les 43 engagés, en prévision de la première épreuve de la saison en Série NASCAR Xfinity, qui sera disputée samedi en fin d’après-midi au mythique Circuit de Daytona.

Labbé a été limité à sept tours de piste (dont seulement deux consécutifs) pendant l’heure qu’a duré la séance. Il s’est arrêté en maintes occasions dans les puits de ravitaillement pour permettre à ses mécaniciens de procéder à quelques retouches qui, selon lui, ont été fructueuses.

« Je ne suis pas inquiet pour la suite des choses, a déclaré Labbé à sa sortie de voiture. On faisait un tour puis on s’arrêtait pour faire des ajustements. À chaque changement, on a réussi à rouler plus vite. Mes deux derniers tours ont d’ailleurs été les plus rapides. »

À deux secondes du meneur

Labbé a concédé près de deux secondes au détenteur du meilleur temps, Myatt Snider. Mais ce résultat est trompeur car les meneurs ont roulé en peloton et profité de l’aspiration.

« Moi, j’ai effectué mes tours en solitaire dans le but précis de me préparer pour la séance de qualifications. Pas pour la course », a-t-il renchéri.

Cette séance de qualifications, prévue à 11h30 samedi, ne prévoit qu’un seul tour lancé pour chacun. Labbé, lui, doit se montrer parmi les 33 plus rapides pour assurer sa place sur la grille de départ qui regroupera 38 pilotes.

La plupart d’entre eux, en vertu des points récoltés l’an dernier, sont d’ores et déjà assuré de prendre le départ peu importe leur temps en qualifications, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour Labbé.

Ce dernier veut certes se racheter puisqu’à pareille date l’an dernier à Daytona, il n’était pas parvenu à se qualifier, échouant par seulement deux centièmes de seconde.

« Le comportement de la voiture est prometteur. Pour le seul tour de qualifications, il faut espérer que le moteur réponde à mes attentes. L’important ici à Daytona, c’est la vitesse. On ne lève jamais le pied en qualifications », a souligné Labbé.

Le départ de la course sera donné à 17h samedi.