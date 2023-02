Paul Piché revisite les années 80

Paul Piché a le cœur à la nostalgie. Après avoir parcouru le Québec avec une tournée célébrant ses 40 ans de carrière, voilà que l’auteur-compositeur souligne sur scène les 35 ans de son album Sur le chemin des incendies. Pour sa première montréalaise, vendredi, au Théâtre Outremont, le chanteur a servi un très agréable retour en arrière dans « cette drôle d’époque » qu’étaient les années 1980.

Un château de sable, Sur ma peau, J’appelle, Car je t’aime. Tous ces morceaux ont joué à profusion sur les ondes radio dans les années 1980, et parfois encore aujourd’hui.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Après avoir connu d’immenses succès dans les années 1970, Paul Piché était visiblement tout feu, tout flamme pour écrire ce disque, en 1988. L’album allait rapidement toucher une corde sensible auprès du public québécois et allait recevoir la certification platine (plus de 100 000 exemplaires vendus).

Accompagné de ses fidèles acolytes, Rick Haworth (guitare), Mario Légaré (bassiste) et Pierre Hébert (batterie), qui étaient en studio avec lui il y a 35 ans, Paul Piché a décidé de revisiter ces compositions qui sont encore toutes aussi bonnes aujourd’hui.

Pour ce nouveau tour de piste, en plus de ses trois complices, Piché a ajouté sur scène Pierre « Pedro » Bélisle (claviers) et l’autrice-compositrice Chloé Lacasse (percussions, chœur).

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Généreux avec le public

C’est à travers la foule, au fond du parterre, que Paul Piché a fait son apparition au début du concert. « Merci d’être là, tout le monde, vraiment ! » a-t-il lancé.

« Le feu, on le craint, mais on le vénère en même temps. Il y a les feux de la guerre, mais aussi les feux de joie. Il y a la passion brûlante de l’amour. Il y a l’étincelle qui rallume la flamme. Suivez-moi, venez avec nous Sur le chemin des incendies. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Visiblement en forme, pour ne pas dire « en feu », Paul Piché a mis le public dans sa petite poche arrière avec une prestation inspirée, sentie, intimiste et chaleureuse.

Très généreux entre les morceaux, il a parfois longuement décrit la création de certains titres, dont J’appelle.

« Au début, je voulais parler de moi qui étais blessé. Finalement, c’était un loup ! C’est la nature qui me parlait. C’était en 1988. Aujourd’hui, la nature nous crie après. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Trois classiques

Bien sûr, Paul Piché n’allait pas complètement oublier les chansons de ses autres albums. De son tout premier disque, À qui appartient l’beau temps ?, il en a joué trois morceaux : Y’a pas grand-chose dans l’ciel à soir (qui lui a valu une ovation), Heureux d’un printemps et Mon Joe.

Avant d’offrir le morceau plus récent Arrêter, Paul Piché a livré un petit discours engagé. « Chaque geste compte. On se sent impuissant. On aimerait tellement que ça arrête, la pollution, la guerre, l’injustice sociale ou... le mensonge en politique. Je pense que la guerre va arrêter avant ! »

Paul Piché présente sa tournée Sur le chemin des incendies un peu partout au Québec. paulpiche.net.