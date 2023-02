Plus de la moitié du sous-sol des Québécois profite à des étrangers

Plus de la moitié du sous-sol québécois profite à des entreprises établies ailleurs au Canada ou à l’international, a découvert notre Bureau d’enquête.

Qu’est-ce qu’un claim minier ? Un claim minier permet d’aller explorer un territoire pour possiblement y trouver des minéraux d’intérêt.

Un claim couvrant environ un demi-kilomètre carré de territoire coûte moins de 100 $ et peut être acheté sur le site Web du gouvernement.

Le droit est valide pour une période de deux ans. Le détenteur du claim doit réaliser des travaux d’exploration, sans quoi son titre minier sera révoqué.

Le détenteur du claim doit obtenir une autorisation écrite du propriétaire d’un terrain pour y faire des travaux d’exploration.

Ces firmes, établies par exemple en Colombie-Britannique, en Australie ou aux États-Unis, détiennent au moins 57 % des droits d’exploration minière du Québec, aussi appelés «claims miniers» dans le jargon, révèle notre analyse. Elles ont ainsi le privilège exclusif d’explorer les lieux pour voir si des minerais d’intérêt s’y trouvent.

Origine des détenteurs de claims au Québec Canada (excluant le Québec) 129 049 claims 46 % Québec 119 309 claims 42 % International 33 242 claims 12 % Source : GESTIM, le système de gestion des titres miniers du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Données extraites le 6 février 2023.

Acheter un claim minier est très facile et abordable. Il en coûte en moyenne moins de 100 $ pour acheter les privilèges d’exploration sur un territoire d’un demi-kilomètre carré. La transaction, à l’insu du propriétaire du terrain, se fait en quelques clics sur un site web du gouvernement du Québec.

LOIN DE LA COMMUNAUTÉ

Ugo Lapointe, cofondateur et porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine, milite contre l’achat massif de claims près des milieux protégés et résidentiels, d’autant plus que c’est parfois uniquement à des fins spéculatives.

«Dans la balance, c’est encore plus problématique quand c’est étranger», estime-t-il.

«C’est en partie un problème parce que ce sont des entreprises qui sont loin du terrain et loin de la réalité de la communauté et qui jouent au casino avec des territoires dont ils ne connaissent rien», affirme-t-il.

Michel Jébrak, professeur émérite au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université du Québec à Montréal, souligne que les détenteurs de claims sont majoritairement situés dans des provinces ou pays qui ont des valeurs et des méthodes de travail similaires aux nôtres. « Si ce n’étaient que des Chinois, je serais très inquiet », dit-il. Autant lui que M. Lapointe se consolent en soulignant qu’attirer des investissements étrangers peut aussi être positif pour l’économie québécoise.

Les dix plus importants détenteurs de claims au Québec Détenteur Type Nbr. de claims Origine Exploration Azimut inc. Entreprise 16 361 Québec Exploration Midland inc. Entreprise 10 988 Québec 9219-8845 Québec inc.

(Canadian Mining House) Entreprise 7 787 Québec Glenn Griesbach Individu 6 036 Indonésie Kenorland Minerals

North America ltd Entreprise 5 354 C.-B. Luke Schuss Individu 5 142 C.-B. Minière Osisko inc. Entreprise 4 402 Ontario Anna Rosa Giglio Individu 4 336 Québec Glencore Canada Corporation Entreprise 4 079 Suisse Brunswick

Exploration inc. Entreprise 4 055 Québec Source : GESTIM, le système de gestion des titres miniers du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Données extraites le 6 février 2023.

BIEN PERÇU À L’ÉTRANGER

Pourquoi nos claims sont-ils si prisés par les étrangers ?

«[Le pourcentage de 57 %] est exceptionnellement haut, mais j’explique ça surtout par le fait que depuis quelques années le Québec est perçu comme une très bonne juridiction pour aller explorer», croit l’analyste minier Éric Lemieux.

Selon lui, le Québec a une bonne réputation sur la scène internationale et le gouvernement a été très proactif pour promouvoir l’industrie minière dans les dernières années.

Le lobby des explorateurs miniers, lui, soutient qu’il ne faut pas s’inquiéter du fait que des compagnies basées ailleurs qu’au Québec achètent nos claims.

«Elles vont souvent engager des compagnies de géophysique [et de forage] d’ici» au moment des travaux, fait valoir Valérie Fillion, géologue de formation et directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ).

Michel Jébrak souligne aussi que ce sont surtout des géologues québécois qui sont embauchés dans le cadre des travaux d’exploration.