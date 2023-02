Priscilla Presley ne parle plus à sa petite-fille depuis la contestation du testament de Lisa Marie Presley

La relation entre Priscilla Presley et sa petite-fille Riley Keough semble très tendue depuis les dernières semaines, rapporte une source près du clan Presley.

Selon plusieurs médias américains, les deux femmes ne se parleraient plus depuis que Priscilla Presley a décidé de contester le testament de sa fille Lisa Marie, décédée à Los Angeles le 12 janvier d’un arrêt cardiaque à l’âge de 54 ans.

Toujours selon cette même source, Riley Keough doit composer avec le deuil de sa mère et une dispute familiale devenue très publique.

Priscilla Presley croit dur comme fer avoir une cause, et ne parle plus à sa petite-fille. Les seuls contacts entre les deux femmes se font par avocats interposés.

Malgré tout, l’espoir de voir le dossier se régler hors cours demeure.

Lisa Marie Presley avait nommé en 2010 sa mère, Priscilla, comme l’une des administratrices de son important patrimoine, à la fois de son vivant et en cas de décès, selon des documents judiciaires.

Mais elle semble lui avoir retiré cette qualité en 2016, pour désigner ses enfants Riley et Benjamin Keough comme héritiers après sa mort.

Selon un document consulté par l’AFP et déposé devant le tribunal par son avocat, Priscilla Presley n’a «découvert» ces modifications qu’après le récent décès de sa fille.

La veuve d’Elvis réclame l’invalidation de ce nouveau testament, car il ne lui a jamais été présenté du vivant de sa fille. Son avocat souligne notamment que la signature de Lisa Marie «semble incohérente» par rapport à sa signature habituelle.