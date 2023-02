Réforme du régime minier: des consultations publiques dès le mois d’avril

Québec promet une série de consultations publiques dès ce printemps pour réformer le régime minier.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, explique en entrevue qu’elle fera le tour des régions avec son équipe à partir du mois d’avril.

Elle souhaite tenir des ateliers d’échanges et des tables de concertation auprès de la population, des compagnies minières, du milieu municipal et des organismes environnementaux.

Certaines consultations se tiendront sur internet également.

SUIVRE LES RÈGLES DU QUÉBEC

«On veut que les compagnies qui viennent ici suivent les règles du Québec. Je veux m’assurer qu’on harmonise. C’est une occasion à saisir, [...] le développement des minéraux critiques et stratégiques et la décarbonation de notre économie, pour voir et faire traverser notre régime minier dans le 21e siècle», explique Mme Blanchette Vézina

Les claims miniers et la manière dont ils sont octroyés, les retombées des activités minières pour le Québec et l’aménagement du territoire en lien avec les activités minières seront au coeur de ces consultations, promet la ministre.

Les processus entourant les territoires incompatibles à l’activité minière feront également partie des thèmes abordés.

«C’était une demande de plusieurs MRC et municipalités», affirme Mme Blanchette Vézina.

ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Les organismes pourront déposer des mémoires et faire part de leurs préoccupations pour ainsi « mieux arrimer notre régime minier avec les inquiétudes ».

La question de l’acceptabilité sociale des projets sera également abordée.

Plusieurs citoyens ont raconté à l’équipe de J.E qu’ils sont incommodés par les activités d’exploration minière.

«Les gens qui sont plus réfractaires, je veux savoir quelles sont leurs inquiétudes et comment on peut mieux faire les choses», soutient Maïté Blanchette Vézina.

—Avec la collaboration de Richard Olivier

Vous êtes témoin d’une situation d’intérêt public concernant les activités minières? Contactez-moi en toute confidentialité au charles.mathieu@agenceqmi.ca