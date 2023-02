Trois bonnes raisons de faire du ski de fond

La pratique du ski de fond connaît une forte croissance depuis quelques années. Si la pandémie a joué un rôle dans cette popularité grandissante, les nombreux bienfaits pour la santé, la proximité de la nature et l’accessibilité de ce sport motivent aussi les nouveaux fondeurs à chausser leurs skis, parfois même toute l’année.

Avant la pandémie, le Québec comptait entre 500 000 à 600 000 fondeurs, un nombre qui se situerait maintenant entre 800 000 et 1 000 000 d’adeptes, explique Claude Alexandre Carpentier, directeur général de Ski de fond Québec, lui-même fondeur récréatif.

« J’adore la sensation de glisse, le mouvement qui stimule autant le haut et le bas du corps, le fait de se retrouver en nature et d’apprécier l’hiver et les tempêtes de neige », dit-il.

Ski de fond Québec a répertorié dans un document disponible sur son site internet, les nombreux bienfaits sur la santé que procure la pratique de ce sport.

Bon pour la santé

« Il permet, entre autres, d’améliorer de manière significative les fonctions respiratoire et cardiovasculaire, ainsi que la condition physique », en plus de « faire travailler les articulations tout en douceur ».

D’autre part, « le ski de fond est un allié de choix pour lutter efficacement contre l’ostéoporose », en contribuant à la consolidation et au renforcement des os, notamment ceux des jambes et de la colonne vertébrale.

De plus, « en combinant l’action du froid avec les mouvements soutenus des bras et des jambes, il est un excellent sport “brûle-graisses”, car une heure de ski de fond ferait en moyenne dépenser entre 550 et 1000 kilocalories ».

Et que dire du bien-être général ressenti, de la bonne humeur retrouvée et de la réduction du stress et de l’anxiété qu’entraîne la sécrétion des hormones du « plaisir » ?

Accessible à tous

« C’est vraiment un sport merveilleux, qu’on peut pratiquer dès qu’on sait marcher, et qui nous accompagnera toute la vie. Durant la pandémie, j’ai vu beaucoup de personnes âgées se remettre au ski de fond, redécouvrir ce sport simple, qui a beaucoup évolué tant au niveau de l’équipement de glisse que des vêtements. Pour garder la forme, dépenser de l’énergie, garder l’équilibre mental et faire partie d’une communauté de gens gentils et accueillants, le ski de fond est un sport complet et très satisfaisant », affirme M. Carpentier.

Selon lui, il est possible de se procurer un équipement neuf ou usagé de bonne qualité pour moins de 500 $ ou de le louer, parfois même gratuitement. Le sport se pratique dans différents centres ou à travers les sentiers de sites publics dont l’accès est assez souvent gratuit.

« Il est très facile de s’initier au ski de fond, car la technique classique ressemble à la marche, si on fait abstraction de la glisse. Nous recommandons vivement d’avoir une initiation faite par du personnel professionnel. En plus d’acquérir les bonnes techniques de base, l’initié prendra plaisir à skier et voudra poursuivre son développement et son expérience », indique le directeur général.

Même l’été

Plusieurs fondeurs enfourchent leur vélo pendant l’été, pour demeurer actifs toute l’année. Mais peu de gens savent qu’il est possible de faire du ski pendant la belle saison.

En effet, « le ski à roulettes est de plus en plus populaire au Québec et il est très établi en Europe et en Scandinavie », soutient M. Carpentier. Il se pratique sur l’asphalte ou sur la terre battue.

« Le ski de fond d’été demande un peu plus d’habiletés, surtout considérant la limitation du freinage, mais la glisse est remplacée par le roulement et les deux types de skis de fond sont alors complets, pour une pratique 365 jours par année », conclut-il.