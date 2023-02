Un médecin radié 5 ans pour relation sexuelle avec une patiente

La décision est tombée dans le dossier du Dr Jean-René Pierre. Le médecin de l’Outaouais écope d’une radiation de 5 ans de la part du Conseil de discipline du Collège des médecins.

• À lire aussi: Un médecin radié pour une vasectomie ratée

• À lire aussi: Une médecin a caché la cause de décès d’un patient

Il était visé par deux chefs d’accusation, soit d’avoir eu des relations sexuelles avec une patiente et de lui avoir prescrit des médicaments durant leur relation. Selon le jugement, les faits se sont déroulés à Messines, entre l’automne 2017 et mars 2020.

À la suite du dépôt d’une plainte, le syndic adjoint du Collège des médecins a mené une enquête. Le Dr Jean-René Pierre a immédiatement reconnu les faits.

Finalement, c’est une recommandation conjointe qui a été déposée au conseil de discipline du collège des médecins.

Ce dernier a accepté cette suspension de 5 ans et une amende de 2500 $ pour une infraction et de 4 mois pour la deuxième, purgées en même temps.

Une décision juste qui envoie un message fort, selon le président du Conseil pour la protection des malades.

«Je crois qu’il y a là une décision qui est fondée et qui est bien appuyée et témoigne, je crois, d’une réprobation sociale qui, je pense, tout à fait appropriée dans les circonstances. Il faut que quand on entre dans un bureau de médecin, qu’on se sente en sécurité et c’est le message», a dit Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades.

De son côté le Collège des médecins a également réagi à la sanction administrée par le Conseil de discipline.

Le Collège ne tolère aucune forme d’intimité sexuelle entre un médecin et un patient. Ils accueillent favorablement le jugement et encouragent le public à porter plainte dans une telle situation.