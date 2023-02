Un survivant retrouvé 278 heures après le séisme en Turquie

Un homme a été découvert dans les ruines vendredi 278 heures après le tremblement de terre qui a ravagé le 6 février le sud de la Turquie, a annoncé sur Twitter le ministre de la Santé Fahrettin Koca.

• À lire aussi: Le bilan dépasse les 41 000 morts en Turquie et en Syrie

• À lire aussi: Turquie: trois nouveaux rescapés sortis des décombres à Antakya

• À lire aussi: Turquie: une famille syrienne rescapée du séisme meurt dans un incendie

Le rescapé, Hakan Yasinoglu, âgé de 45 ans selon la chaine privée NTV, a été retrouvé au douzième jour de la catastrophe, dans les ruines de la province d'Hatay située à proximité de la frontière syrienne, qui abrite notamment la ville d'Antakya complètement ravagée.

Le survivant a été extrait d'une montagne de débris, selon une vidéo partagée par le maire (d'opposition) d'Istanbul Ekrem Imamoglu, qui a dépêché des équipes de secours de la municipalité dans les zones sinistrées.

278. saat mucizesi!



Hatay'da 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu sağ olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/O8excnDmi9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 17, 2023

Les trois derniers rescapés découverts l'ont été également dans le centre d'Antakya: deux hommes de 33 ans et 26 ans ont été sauvés «261 heures» après le tremblement de terre et un garçon de 14 ans juste avant eux, avait annoncé vendredi matin M. Koca.

Le dernier bilan officiel du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février à 04h du matin dépasse les 41 000 morts.

Les chances de survie semblent désormais plus faibles autour de l'épicentre du séisme plus au nord, dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d'Elbistan et Adiyaman, où le thermomètre est descendu la nuit jusqu'à -15°C, ont constaté les équipes de l'AFP.