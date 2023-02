Une belle histoire d’autrefois

J’ai toujours cru à la force de l’amour. L’amour total qu’on a pour quelqu’un à qui on ne veut que du bien. Après deux ans de solitude après ma séparation avec mon mari, je me suis mise à regarder d’un œil amoureux un collègue qui faisait partie de mon groupe d’amis. Tout à coup, je le voyais sous un jour qui me plaisait, et comme il pensait pareil à mon sujet, j’ai emménagé chez lui.

On a vécu une belle année de paix, baignant dans le travail, la musique qu’on aimait tous les deux, et le chœur de chant à l’église. Tout était simple, calme et beau, et on aurait pu croire qu’on allait se rendre ainsi jusqu’au trépas. Ce ne fut pas le cas.

Alors que j’étais allée prendre soin de mon père pour une petite semaine, mon conjoint a fait la connaissance d’une femme qui lui est tombée dans l’œil, comme on dit. Le hasard a fait que, me rendant à bicyclette au marché du centre commercial pour acheter quelques denrées, à mon retour, je suis tombée sur mon homme qui se rendait à son travail.

Sans préambule, il m’a demandé de le suivre à la boutique où il travaillait pour me parler. J’ai senti que quelque chose clochait. Honnête comme toujours, il m’a avoué avoir fait la connaissance d’une femme qui lui plaisait et avec qui il avait envie de faire un bout de chemin. J’ai tout de suite eu l’instinct de lui dire que lorsqu’on aime quelqu’un sincèrement, on doit lui rendre sa liberté, s’il la souhaite. Ça l’a surpris, mais surtout soulagé, que je prenne ça aussi simplement.

On a marché jusqu’à son logement, et même si cette femme y était déjà installée avant même que j’aie récupéré mes affaires, je me suis montrée bonne joueuse. J’ai pris l’essentiel en promettant de revenir chercher le reste plus tard, et je suis retournée chez mon père, non sans les avoir embrassés tous deux sur les joues.

Sincère j’étais et je suis restée, puisque j’ai toujours pris soin de prier pour leur bonheur. Un bonheur qui ne s’est jamais démenti, puisqu’ils sont toujours ensemble. Pour confondre les sceptiques, l’aînée que je suis devenue a toujours été convaincue que si elle donnait de l’amour, cet amour lui reviendrait par la bande. Et c’est ainsi que chaque Noël par la suite, et encore cette année, j’ai pris soin de leur présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de paix.

Amoureuse de la vie et remplie de lumière

Quoi dire après un tel récit ? Sinon que j’aurais aimé avoir eu une parcelle de votre optimisme et de votre sang-froid devant l’adversité pour traverser aussi sereinement que vous ma propre vie.