Une saison de rêve pour un gardien québécois dans la NCAA

Yaniv Perets ne regarde jamais ses statistiques. C’est une superstition que le gardien a développée durant son parcours dans le hockey. Avec son excellent rendement depuis le début de la saison, il devrait conserver cette habitude.

• À lire aussi: Un espoir du CH veut terminer son parcours universitaire en beauté

Le Québécois, qui a grandi à Dollard-des-Ormeaux, connaît une campagne extraordinaire avec les Bobcats de l’Université Quinnipiac en première division de la NCAA.

À sa deuxième saison complète dans les rangs universitaires américains, il présente une fiche de 24-3-3 avec une moyenne de buts alloués de 1,61 et un taux d’efficacité de ,926. Il est au premier rang de la NCAA pour la moyenne et son pourcentage de victoire.

Un rendement qui est un copier-coller de sa saison dernière. « Je ne regarde pas mes statistiques, a expliqué Yaniv Perets. Chaque saison est différente. J’y vais une journée à la fois et je me concentre sur le fait de m’améliorer de façon constante.

« Je reste toujours dans le moment présent. Si tu te mets à trop réfléchir, ça peut te jouer des tours. »

La recette de son succès ? Un mélange d’attitude positive, d’habiletés techniques et de performances collectives. « Je tente de demeurer sur mes patins plus longtemps. Je travaille aussi sur mon coup de patin et sur d’autres aspects techniques. Mon objectif est d’atteindre le niveau supérieur.

« Je suis aussi privilégié d’avoir une excellente équipe devant moi. »

Ses statistiques sont tellement impressionnantes qu’il pourrait rêver à une nomination pour le prix Mike Richter remis au meilleur gardien dans la NCAA. Il pourrait être en compétition avec un autre gardien québécois, Devon Levi. Ça serait tout un exploit.

Ignoré par la LNH

Le gardien de 22 ans n’a pas été repêché par la LNH. Ni dans la LHJMQ. Est-ce que ç’a affecté Perets dans son développement ? Pas vraiment.

« J’ai toujours voulu prendre la route des collèges américains, a expliqué le gardien de 6 pieds 1 pouce et 180 lb. Comme n’importe quel joueur, j’aurais voulu être repêché par une équipe de la LNH.

« C’est une source de motivation quotidienne. Par contre, que je sois repêché ou non, mon rêve demeure d’avoir une carrière dans la LNH. Ça ne fait pas de différence pour moi.

« Je vais me motiver d’une manière ou d’une autre. C’est un processus à long terme. Je vais toujours travailler fort pour atteindre mon but. »

Une journée à la fois

S’il continue de jouer de cette façon, il va être en mesure de convaincre les dirigeants et les recruteurs du circuit Bettman de lui donner une chance.

« Je ne parle pas vraiment avec des équipes. J’y vais une journée à la fois. Je ne contrôle pas ce qui se passe à l’extérieur de l’aréna. Je me concentre sur mon jeu et je tente de savourer mon passage dans la NCAA. »

Avec la meilleure équipe aux États-Unis

Les excellentes statistiques de Yaniv Perets sont liées directement aux succès de sa formation, les Bobcats de l’Université Quinnipiac.

Ceux-ci flirtent avec le premier rang du classement de la NCAA depuis le début de la saison.

Au moment d’écrire ces lignes, la troupe dirigée par Rand Pecknold est classée première avec une fiche de 24-3-3. Après avoir atteint la finale du Frozen Four l’an dernier, les objectifs des joueurs des Bobcats sont encore très élevés.

« On veut gagner tous les tournois et les championnats dans lesquels on participe, a lancé Yaniv Perets. On veut aussi gagner les séries et bien sûr, le Frozen Four.

« On a de grandes attentes parce que nous savons que nous pouvons réaliser de grandes choses. »

De la confiance

Les Bobcats ont les projecteurs braqués sur eux. Leurs performances sont épiées par les autres équipes et les observateurs de la NCAA.

On pourrait penser que la pression doit être forte sur les épaules des joueurs de l’équipe. Ce n’est pas le cas. Bien au contraire.

« On ne ressent pas une pression supplémentaire. C’est l’endroit où nous voulons nous retrouver depuis le début de la saison. C’est un privilège d’être premiers.

« Peu importe notre classement, nous savons que nous formons l’une des bonnes équipes. Nous sommes conscients de ce que nous pouvons accomplir. On veut être au sommet et on veut finir au premier rang.

« On veut être compétitifs toutes les fois où l’on se présente sur la glace. »

Recette simple

Les Bobcats n’ont pas révolutionné le hockey avec leur système de jeu. Toutefois, ils ont des ingrédients qui ont fait leurs preuves au fil des années.

« Notre grande force est notre engagement au quotidien, a souligné Perets. On est pointilleux sur les détails dans tous les aspects de nos matchs. Tout le monde sait quoi faire dans chaque situation.

« En défensive, ils sont tellement dédiés. Je ne compte plus le nombre de lancers qu’ils bloquent devant moi pendant nos matchs. On forme une équipe équilibrée autant en attaque qu’en défense.

« Le plus important, c’est que tout le monde achète le système des entraîneurs. »