ROUSSEL, Marc



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 10 février 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Marc Roussel, époux de feu Pauline Théoret.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Lucie Roy), Diane et Bernard (Sylvie Bienvenu); ses petits-enfants David et Martin, sa belle-soeur Paquerette et son beau-frère Georges. Il laisse également neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno.Les funérailles auront lieu le lundi 27 février 2023, à 10h30 à l'église paroissiale de St-Bruno (1668 Montarville).Heures des visites : dimanche le 26 février 2023 de 14h00 à 17h00 et 19h00 à 21h00 et lundi 27 février 2023 à compter de 9h00.