SIMARD (ST-PIERRE), Réjeanne



À Saint-Benoit Mirabel, le 15 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Réjeanne St-Pierre, épouse de M. Olivier Simard. Elle était fille de feu Gérard St-Pierre et de feu Laétitia Émond.Outre son beau Olivier, elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Jean Gagnon), Stéphane (Brigitte Bouffard) et Annie (David De Cotiis), ses 10 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : Émile, Gaétane, Christian et Hélène, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 29 avril dès 9h au :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL QC J7N 1X6(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 29 avril à 11h en l'église Saint-Augustin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre d'accueil Saint-Benoit.