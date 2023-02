BLAIS GAUCHER, Diane



Le 16 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Diane Gaucher, de Mirabel. Native d'Asbestos, elle était la fille de feu Lydia Picard et feu Lucien Gaucher.Elle laisse dans le deuil son époux Julien Blais, son fils Stéphane (Sylvie) et sa fille Julie (Guylain), ses petits-enfants, Marek, Rebeka, François, Gabriel et Sébastien, son arrière-petit-fils Ludovick ainsi que ses frères Marc et feu Jean-Claude, autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.