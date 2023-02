GAGNON, Jean Louis



Le 12 février 2023 est décédé au CHUM monsieur Jean Louis Gagnon.Il laisse dans le deuil son épouse, Mireille Pilon, qui a partagé sa vie depuis 34 ans ainsi que ses deux garçons, Yves et François.Monsieur Gagnon était enseignant de français et écrivain. Il a publié quelques livres portant sur les relations entre la France et la Nouvelle-France. En outre, il était membre de la Fondation Lionel Groulx et de la Société historique de Montréal.La famille tient à remercier le service des soins palliatifs du CLSC Parc Extension, l'équipe de NOVA, le département de pneumologie du CHUM et l'équipe des soins à domicile des maladies pulmonaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.Aucune cérémonie n'aura lieu.