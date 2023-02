DUPUIS, Thérèse



À Rivière-Rouge, le 10 février, à l'âge de 97 ans, est décédée Thérèse Dupuis, fille de feu Dr Omer Dupuis et de feu Yvonne Rhéaume, épouse de feu Raymond Landry et mère de feu Luc Landry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dr Paul Landry (Louise Descheneaux), Colette Landry (Carole Béland) et Anne Landry (Guy Boulanger), ses petits-enfants Jean-Maxime Landry, Dre Claudine Landry, Justine Boulanger, Marcelle Boulanger et Rémi Boulanger ainsi que leurs conjoints, ses six arrière-petits-enfants, de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 mars 2023 de 9h à 11h à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5Tél: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le samedi 4 mars 2023 dès 11h à l'église Saint-Joseph de Chambly, 165 rue Martel, Chambly, Québec.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation CHDL Faire un don (fondationchdl.ca).La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Rivière-Rouge pour leur bons soins.