MONGEAU, Réjean



À Terrebonne le 4 février 2023 à l'âge de 83 ans, est décédé à la suite d'une longue maladie Monsieur Réjean Mongeau, père de feu Pierre et époux de Madame Nicole Robillard.Outre son épouse il laisse dans le deuil les enfants, Stephane (Patrice), Patrick (Maryanne), les petits-enfants, Vincent et Mélanie, son frère Raymond, son beau-frère Gilles (Gilles), ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 25 février 2023 de 13h à 17h, une cérémonie commémorative se fera au salon à 16h30.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient grandement appréciés.