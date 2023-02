BRISSON, Aimé



À Laval, le 12 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Aimé Brisson, ancien député provincial de 1962 à 1976 et comptable agréé à la retraite.Il laisse dans le deuil son épouse, Nicole Brisson (Tougas), ses enfants Annie (Jean-François), Julie et Pierre (Marie-Josée) et ses petits-enfants Olivier, Maeva, Médérik, Corentin et Maély, sa soeur Madeleine, ainsi que ses nièces et neveux.La famille accueillera parents et amis le samedi 25 février à 13h30 au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Un hommage aura lieu à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval, 2525 boul. René-Laennec, Laval, Qc, H7K 0B2.