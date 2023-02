BASTIEN, Lise



À la Maison de la Sérénité de Laval, le 14 février 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Lise Bastien, épouse de Jean-Marc Touchette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Annie (Frédéric), Sambath (Sylvie), ainsi que ses petits-enfants Loïc (Marilou) et Anna (Simon). Elle laisse également dans le deuil ses frères Robert (Raymonde) et Richard, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents, amies et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 février 2023 à compter de 10 h à l'église de Sainte-Dorothéesituée au 655 rue Principale, Laval. Une messe sera célébrée à 11 h.Ses proches tiennent à remercier le personnel de la résidence La Luciole avec qui elle a tissé des liens d'exception au cours des huit dernières années, ainsi que le personnel de la Maison de la Sérénité de Laval pour le soutien, l'apaisement et la qualité des soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de la Sérénité de Laval en mémoire de Lise Bastien serait apprécié.