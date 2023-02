CHARBONNEAU, Lise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lise Charbonneau, survenu le 15 février 2023, à l'âge de 86 ans. Elle était la fille de feu Fidèle Charbonneau et de feu Gracia Goulet, la mère de feu Josée Strutt et elle était d'une fratrie de 12 enfants.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie Marie Strutt, le conjoint de sa fille décédée François Grignon, son frère Jacques, ses soeurs Madeleine (Henri Prudhomme) et Monique (feu Hubert Pinard), ses belles-soeurs Gilberte (feu Denis Charbonneau), Joyce (feu Harvey Blyth), sa filleule Anne Lemieux, de nombreux neveux et nièces, plusieurs petits-neveux et petites-nièces ainsi que des proches parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 février 2023 de 10 h 30 à 11 h à la Paroisse Sacré-Coeur (591 Cumberland St, Ottawa, On, K1N 7K3). Les funérailles auront lieu en ce même jour dès 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD de la Côte Boisée ou à un organisme de votre choix.La famille tient à remercier sincèrement Jessica et l'équipe du 1er étage du CHSLD de la Côte Boisée ainsi que Bianca, Maya et Anaïs de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.