MAGNAN, Nicole



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Nicole Magnan, survenu le 4 février 2023, à l'âge de 76 ans. Elle était l'épouse de monsieur Raoul Dumais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie, Berthe et Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 février 2023, de 13 h à 17 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 17 h,en la chapelle du complexe.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le bouton ''Visionner la cérémonie'', sur le site du salon.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CLSC du Marigot de Laval.