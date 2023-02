BIBEAU, René-Olivier



À St-Lambert, le 21 janvier 2023, est décédé à l'âge de 87 ans, M. René-Olivier Bibeau, époux de Mme Rose-Eva Laferté, demeurant à St-Lambert, autrefois de St-François-du-Lac. Il était le fils du Capitaine Olivier Bibeau et de Diana Bussière.Outre son épouse Mme Rose-Eva Laferté, M. Bibeau laisse dans le deuil ses filles : Maryse (Esam), Isabelle et Marie-Thérèse (Pierre-Olivier Lottinville), ses petits-enfants : Yasmina, Mustafa, Sofiane, Béatrice, ses frères et soeurs : feu Soeur Thérese, feu Marcel (feu Réjeanne), Yvon (Gertrude), feu Olivette (feu Lucien) et feu Richard (feu Jacqueline), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Bertrand (feu Marie-Rose), feu Bernadette (feu Paul-Émile), feu Denise (feu Félicien), Lucie (Marcel), Pierrette (Léo) et Thérèse (Camille), ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au :17 LT. GOUV. PAUL COMTOISPIERREVILLEHeures d'accueil : le samedi 11 mars de 10h00 à 14h30. Les funérailles auront lieu le samedi 11 mars à 15h00 en l'église de St-François-du-Lac. L'inhumation des cendres aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire au Centre de recherche Douglas.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Lambert-sur-le-Golf pour les bons soins prodigués.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289www.yveshoule.com