CARDINAL BRUNET, Estelle



10 octobre 1934 - 6 février 2023C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Estelle Brunet, épouse de feu Hervé Cardinal, survenu le 6 février 2023 à l'âge de 88 ans. Une vraie combattante, mais la maladie a été la plus forte.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jeanne, Serge (Véronique), Michel (Chantal), Dominique et Benoit (Céline); ses onze petits-enfants, Mélanie, Eric et Maxime, Francis et Simon, Mélissa et Alexandre, Charles-Arnaud et Nicolas-Loïc, Valérie et Philippe-Hervé, et ses quatre arrière-petits-enfants, Elizabeth, Jacob, Juliette et Victor.Elle laisse également dans le deuil, ses frères, feu Aurèle, feu Jean-Guy, Bruno et Thomas, plusieurs neveux et nièces, parents et amis dont sa meilleure amie Jacqueline Ouellette Lavigne.La famille accueillera parents et amis le jeudi 23 février 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h, au222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIREUn rassemblement funéraire aura lieu le vendredi 24 février à l'église St-Joachim, 2 avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire, de 9h à 10h, puis une messe sera célébrée à 10h.Un merci tout particulier à Renée Gagné pour sa présence réconfortante auprès de notre mère. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD de Laval qui a su lui prodiguer des soins exceptionnels dans la dignité et le respect.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.