BEAUSOLEIL, Rita



Rita Proulx, née Beausoleil à Mandeville en 1926, fille d'Eva Emery et Wilfrid Beausoleil, épouse de feu Donat Proulx de Saint-Paul de Montmimy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (André), Daniel, Christiane, Richard (Lyne) et Céline, les filles d'une autre union de feu Louis Poirier étant Linda, Joanne, Micheline et Patricia (Jacques), sa belle-soeur, Jeanne D'arc Proulx (feu Fernand Lee) ainsi que de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Elle amènera dans son coeur autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le samedi 25 février de 13h à 16h, ausalon de :6500 BOUL. COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC, J3Y 8Z4suivi de la cérémonie en la chapelle du salon à 16h.